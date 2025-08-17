خدمات وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تتوفر في (13) موقعاً مختلفاً في المملكة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وحدات الأحوال المدنية المتنقلة توفر خدماتها في 13 موقعًا حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 13 موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قبة بمحافظة الأسياح لمدة ثلاثة أيام، وفي مركز البطين بمحافظة عيون الجواء، ويوم الاثنين في أكاديمية الوجيه عبدالوهاب بالنادي العربي بعنيزة لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مركز الفويلق بمحافظة البكيرية، وللرجال في مركز الركنة بمحافظة الرس لمدة ثلاثة أيام لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل منهم.

في منطقة حائل، تقدم خدماتها اليوم للرجال في مركز العظيم لمدة يومين، ويوم الثلاثاء للنساء في مركز حياتي للرعاية النهارية، ويوم الأربعاء للرجال في الشركة السعودية للكهرباء لمدة يوم لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال والنساء في مركز أبو راكة بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك لمدة أربعة أيام، ويوم الثلاثاء في محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، حيث تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت، وتقليل الجهد على المستفيدين.