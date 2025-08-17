استشهاد سبعة شهداء فلسطينيين في غارات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في مدينة غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 12 شهيدًا. ومن بين الشهداء أربعة من الناس الذين كانوا ينتظرون المساعدات في وسط وجنوب القطاع.

ووفقًا للمصادر الطبية، فإن غرف العمليات في المشافي في القطاع غير كافية لعلاج الجرحى الذين يزداد عددهم بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة. كما أن الجرحى والمرضى يعانون من التهابات شديدة بسبب نقص الأدوية والتجويع.

يأتي هذا في ظل استمرار القصف المكثف والنسف للمنازل في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، مما يزيد من الحالة الإنسانية المأساوية في القطاع.