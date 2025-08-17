ظروف جوية قاسية تضرب المنطقة الشرقية: رياح قوية، ضباب، وموجة حارة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رياح نشطة وضباب وموجة حارة تضرب المنطقة الشرقية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هبوب رياحٍ نشطةٍ على المنطقة الشرقية، مما تسبب في إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى 3-5 كيلومترات في محافظات حفر الباطن وقرية العليا الهجر والمراكز التابعة لها.

وأفاد المركز بأن الحالة ستستمر حتى السابعة مساءً، مع تحذير من ضباب خفيف يؤثر على تدني مستوى الرؤية الأفقية إلى 3-5 كيلومترات في الطرق السريعة في مدينة الدمام والظهران، ومحافظات الجبيل والقطيف ورأس تنورة وبقيق. ويبدأ الإنذار من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا.

في الوقت نفسه، حذر المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على محافظة الأحساء والهجر والمراكز التابعة لها، حيث تصل درجات الحرارة بين 47 و48 درجة مئوية، وتبدأ من الساعة الحادية عشر صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.