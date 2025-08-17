تأثير الأمطار والأتربة المُثارة على منطقة جازان وتحذيرات الأرصاد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأمطار والأتربة تضرب منطقة جازان

نشر المركز الوطني للأرصاد تحذيراً اليوم بشأن تساقط أمطار متوسطة على منطقة جازان، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. وتشمل التحذيرات محافظات الريث، والداير، والعيدابي، وهروب، وفيفا، والحرث، والعارضة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما حذر المركز من تشكل أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية من 1 إلى 3 كيلومتر في محافظتي الدرب وبيش.

وأوضح المركز أن هذه الحالة الجوية ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً، بناءً على تقديراته والتوقعات الجوية للمنطقة.