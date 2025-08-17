جراحة معقدة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة تنهي معاناة ثلاثيني مع ورم كبير بالكبد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مستشفى الدكتور سليمان الحبيب ينجح في علاج مريض يعاني من ورم كبير بالكبد

بفضل من الله وجهود فريق طبي متميز، تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة من إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 30 عامًا، الذي تقدم للمستشفى وهو في حالة حرجة بسبب ورم كبير في البطن.

تفاصيل الحالة كشفت عن أن المريض كان يعاني من آلام حادة في البطن وإعياء شديد، نتيجة نمو الورم الكبير الذي وصل طوله إلى 10 سم وكان يضغط بشدة على المعدة والأمعاء. بعد تشخيص دقيق وفحوصات طبية شاملة، قرر الفريق الطبي الاستجابة سريعًا وإجراء عملية جراحية لاستئصال الورم.

العملية الجراحية استمرت لمدة 3 ساعات تحت التخدير العام، وتم خلالها إزالة الورم بالكامل مع الجزء المتضرر من الكبد. بعد العملية، تم نقل المريض إلى العناية المركزة للمراقبة، وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في حالته.

وخلال فترة الرعاية الطبية التي استمرت 4 أيام، تلقى المريض العناية الكاملة واللازمة قبل أن يغادر المستشفى وهو في حالة صحية جيدة. تعتبر هذه الحالة نموذجًا للنجاح والتفاني الطبي في تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.