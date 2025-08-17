مزاد المرور على اللوحات المميزة يصل إلى أبشر الآن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر منصة “أبشر”. يأتي هذا الإعلان لتمكين الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكل إلكتروني ومباشر. وأكدت الإدارة أن المزاد سيستمر حتى غد الاثنين الموافق 18 أغسطس.

وفي تفاصيل الإعلان، شرحت الإدارة أن الراغبين في المشاركة في المزاد يمكنهم القيام بذلك عبر أربع خطوات بسيطة. يبدأ الأمر بالدخول على منصة “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، ومن ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

يعتبر هذا الإعلان فرصة لكل من يهتم بجمع اللوحات المميزة والفريدة، للمشاركة في المزاد والحصول على فرصة لامتلاك لوحة تميزها جمالها وفرادتها. ندعو الجميع للاستفادة من هذه الفرصة والمشاركة في المزاد الإلكتروني عبر منصة “أبشر”، وذلك حتى نهاية يوم غد الاثنين.