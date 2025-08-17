توقعات “الأرصاد” تشير إلى هطول أمطار رعدية على مناطق جازان وعسير ورياح نشطة على الشمالية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توقعت الأرصاد الجوية تقريرا خاصا لحالة الطقس اليوم، حيث تشير التوقعات إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقتي جازان وعسير. وتحذر من تشكل السيول نتيجة لهذه الأمطار المصحوبة بزخات من البرد، بالإضافة إلى رياح نشطة قد تؤدي إلى تقليل مدى الرؤية الأفقية.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية ونجران. وتظل الرياح النشطة تثير الأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

ومن جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 20 – 50 كم/ساعة، مع ارتفاع في الأمواج قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي، من المتوقع أن تكون الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة، مع ارتفاع في الأمواج.

يجدر بالذكر أن هذه التوقعات تأتي في إطار استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها المناطق المذكورة خلال الساعات القادمة.