خطوة بخطوة.. الاستعلام عن طلب زيارة عائلية في السعودية 2025 منصة التأشيرات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يشكل طلب الزيارة العائلية في السعودية أهمية كبيرة لدى عدد من الأشخاص بشكل كبير، حيث يشكل الأمر أهمية ترتبط بمدى إمكانية الحصول على فرصة تجمع العائلة وإقامة المقيمين، وسنقوم من خلال موقع الخليج 365 بعرض وتوضيح تفاصيل طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية في السعودية من خلال منصة التأشيرات، مع توضيح شروط إصدار التأشيرة.

طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية في السعودية

يمكن أن يتم الاستعلام عن طلب زيارة عائلية في المملكة العربية السعودية بطريقة إلكترونية سريعة وسهلة من خلال منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية، وسنقوم بتوضيح تفاصيل الخطوات التي يجب أن يحب أن يتم اتباعها كالتالي:

يجب الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية “من هنا“.

من مربع الاستعلام المتوفر في الصحفة الرئيسية اختر نوع الاستعلام المناسبة لك.

حدد طريقة الاستعلام بين رقم الطلب أو رقم مستند التأشيرة أو رقم الطلب الخاص بها.

اكتب الرقم الذي اخترت طريقة البحث من خلاله.

ادخل رقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية أو رقم جواز السفر.

اكتب رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة له بطريقة صحيحة.

انقر على ايقونة “استعلام” الموجودة في نهاية الخطوات.

سيتم عرض تفاصيل بيانات طلب التأشيرة التي تبحث عنها وتوضيح فترة الصلاحية الخاصة بها.

شروط إصدار زيارة عائلية في السعودية

تساءل بعض المواطنين السعوديين عن تفاصيل شروط إصدار زيارة عائلية في المملكة بطريقة إلكترونية أو عبر مكاتب وزارة الخارجية، وسنقوم بتوضيح أهم هذه الشروط:

يشترط أن يكون المقيم صاحب تأشيرة عمل في المملكة.

يفضل أن تكون تأشيرة الإقامة مستمرة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

يجب أن يحمل الزائر جواز سفر ساري المفعول حتي ثلاثة أشهر على الأقل.

يجب تقديم صورة حديثة مستوفية للشروط خاصة بالزائر.

يشترط أن يكون الزائر من أقارب المقيم من الدرجة الأولى.

يجب أن يتم تقديم ما يثبت كون الزوجة هي الزوجة الأولى للمقيم.

في حالة الأبناء يجب توفير وإرفاق شهادات الميلاد الخاصة بهم.

يجب تسديد رسوم الزيارة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي عرضنا من خلاله تفاصيل طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية في السعودية، بالإضافة إلى عرض وتوضيح تفاصيل أهم شروط إصدار زيارة عائلية في السعودية.