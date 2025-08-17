خطوات الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة في السعودية 1447

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة تعتبر واحدة من الخدمات الإلكترونية المقدمة بالمملكة العربية السعودية وهي واحدة من الخدمات التي تعمل على توفير الوقت والجهد على المواطنين، لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد من خلال الموقع الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد من خلال الموقع الإلكتروني، سنوضح مجموعة من أهم تلك الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على خدمة الاستعلام، ثم اختر الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

انقر على بدء الخدمة، ثم اختر نوع الخدمة.

كتابة جميع البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص لها.

كتابة رمز التحقق المرئي الظاهر في الصورة التي أمامك، ثم الضغط على بحث.

وسوف يتم ظهور جميع البيانات التي ترغب في الاستعلام عنها.

شاهد أيضًا: تحويل الكفالة في النظام السعودي الجديد 2025: إجراءات بسيطة ومُبسّطة

كيفية نقل كفالة الكفيل في السعودية

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل نقل الكفالة الكفيل بالمملكة العربية السعودية من خلال الموقع الإلكتروني:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة قوي.

سجل الدخول من خلال البيانات المطلوبة منك.

الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم اختر خدمة نقل موظف.

انقر على نقل خدمات موظف من صاحب عمل آخر.

كتابة جميع البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص لها، ثم الضغط على إضافة.

إدخال المعلومات الأساسية للعرض الوظيفي مراجعة العرض الوظيفي.

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

الضغط على إرسال الطلب وسوف يتم إرسال رساله من أجل تأكيد نجاح الطلب.

الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد تعتبر واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها من المملكة العربية السعودية وهي واحدة من الخدمات التي تعمل على توفير الوقت والجهد على الراغبين في نقل الكفالة، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة خطوات الاستعلام عن نقل الكفالة مع توضيح طريقة نقل كفالة الكفيل في السعودية.