تحضير المنتخب السعودي لكأس الخليج تحت 19 عاماً بتدريبات في أبها

عدن - ياسمين عبدالعظيم - افتتح منتخب السعودية تحت 19 عامًا لكرة القدم تدريباته في مدينة أبها استعدادًا لمشاركته في كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عامًا. وشهد المعسكر الإعدادي للمنتخب تدريبات تكتيكية ولياقية بإشراف المدرب الإسباني أنطونيو سيرجيو وجهازه المساعد.

تضمنت قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر عددًا من اللاعبين الموهوبين مثل فيصل الشمري، وفهد الحربي، وعبدالله المحيسن، وغيرهم من النجوم الصاعدين.

من المقرر أن يشارك منتخب السعودية في البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر، الكويت، واليمن. يذكر أن البطولة ستقام في الفترة من 28 أغسطس إلى 10 سبتمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب يسعى لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق تأهله إلى المراحل المتقدمة من البطولة الخليجية تحت 20 عامًا، وذلك بفضل الإعداد الجيد والتركيز الكامل خلال التدريبات.