وصول المشاركين في الدورة الـ45 من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية إلى المدينة المنورة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وصل المشاركون في الدورة الـ45 من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره إلى المدينة المنورة، بعد اختتام التصفيات النهائية في المسجد الحرام. يضم هؤلاء المشاركين 179 متسابقًا يمثلون 128 دولة من مختلف أنحاء العالم. وقد نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامجًا متكاملًا لزيارة المدينة المنورة، يتضمن الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة معالم دينية وتاريخية بارزة.

وعبر المشاركون عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على دعمهما للقرآن الكريم وللمسابقة. كما قدموا الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية على تنظيمها الجيد للفعالية. ومن المقرر أن يُقام حفل تكريم الفائزين خلال الأيام القادمة في المدينة المنورة.

تجدر الإشارة إلى أن التصفيات النهائية أُقيمت في المسجد الحرام، وسيتم تكريم الفائزين في الحفل الختامي الذي سيقام قريبًا.