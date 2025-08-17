الأفواج الأمنية في عسير تضبط مخالفًا لنظام أمن الحدود بـ 57 كيلوجرامًا من القات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دوريات الأفواج الأمنية تضبط مخالفًا لنظام أمن الحدود بحوزته 57 كيلوجرامًا من القات المخدر في عسير

ألقت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة عسير القبض على مخالف لنظام أمن الحدود، يحمل الجنسية الإثيوبية، وبحوزته 57 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في محافظة الفرشة.

تم إيقاف المخالف واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضده، وسيتم إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي نشاط يتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام الخاصة بالجهات الأمنية المختصة. كما تؤكد على سرية تامة في معالجة جميع البلاغات المقدمة.

يأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المستمرة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وضمان أمن وسلامة المجتمع.