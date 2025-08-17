اخبار السعوديه

زوجان يبدآن حياتهما الزوجية من الحرم المكي .. فيديو

الرياض - علي القحطاني - في مشهد مؤثر لاقى تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، اختار زوجان أن تكون انطلاقة حياتهما الزوجية من أقدس بقاع الأرض، الحرم المكي الشريف.

وحرص العروسان على التوجه مباشرة إلى الكعبة المشرفة بعد عقد قرانهما، ليجعلا الدعاء والبركة أول ما يجمع بينهما في بداية مشوارهما الأسري.

هذه الخطوة غير التقليدية اعتبرها الكثيرون فكرة فريدة تحمل أبعادًا روحانية سامية، ورسالة مؤثرة بأن أجمل البدايات هي تلك التي ترتبط بالقرب من الله.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

