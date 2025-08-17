شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: صورة واضحة وإضاءة مناسبة شرط التسجيل في برنامج حضوري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبدأ وزارة التعليم اعتبارًا من يوم الأحد في تطبيق نظام “حضوري” داخل المدارس، وذلك كخطوة تستهدف تعزيز الانضباط ورصد الحضور والانصراف بشكل إلكتروني، عبر استخدام تقنيات حديثة تعتمد على الموقع الجغرافي.

ويعتمد التطبيق على وسائل تعريف حيوية أبرزها بصمة الوجه وبصمة الصوت، إلى جانب إمكانية إدخال بصمة الإصبع. وأكدت الوزارة على ضرورة أن تكون صورة الوجه واضحة والإضاءة مناسبة عند التسجيل، مع جعل خيار بصمة الوجه للمعلمات أمرًا اختياريًا.

ويُتوقع أن يسهم تطبيق “حضوري” في رفع كفاءة إدارة الحضور بالمدارس، حيث يتيح النظام متابعة الانصراف وطلبات الاستئذان والغياب إلكترونيًا، بما يحد من الأساليب التقليدية ويواكب التحول الرقمي في القطاع التعليمي.