توقيع “نيوم” يثير اهتمام صحف ومواقع عالمية مع عبدالله دوكوري

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صفقة انتقال حر تجمع عبدالله دوكوري بنادي نيوم

تفاعلت وسائل الإعلام العالمية بشكل كبير مع إعلان نادي نيوم السعودي تعاقده مع اللاعب المالي الدولي عبدالله دوكوري، بعد رحيله عن نادي إيفرتون الإنجليزي.

وأعلن نادي نيوم عن إتمام صفقة التعاقد مع دوكوري، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي انتهى عقده مع إيفرتون بنهاية موسم 2024/2025.

ووصفت صحيفة “Foot Mercato” انتقال دوكوري إلى نيوم بأنه خطوة جريئة من النادي السعودي، الذي أظهر طموحًا كبيرًا في سوق الانتقالات بضم لاعبين بارزين هذا الموسم.

من جانبها، أشار موقع “Fussball Transfers” إلى أن دوكوري سيكمل مسيرته في السعودية بعد رحيله عن إيفرتون، وسيلعب دورًا هامًا في تعزيز صفوف نيوم.

وأكدت صحيفة “Foot Africa” أن انضمام دوكوري إلى نيوم في صفقة انتقال حر أصبح رسميًا، بعد أن كان موضوع الاهتمام والتحضير له لعدة أيام.

بهذه الخطوة، يضيف نيوم لمسة إضافية من الجودة والخبرة إلى صفوفه، ويتطلع الجميع إلى رؤية أداء دوكوري على أرض الملعب خلال الموسم القادم.