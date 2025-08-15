تهديد ترامب بالانسحاب من قمة ألاسكا مع بوتين على متن الطائرة الرئاسية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ترامب يهدد بالانسحاب من قمة ألاسكا مع بوتين

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بالانسحاب من لقاءه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا إذا لم تسر الأمور على ما يرام.

في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" من على متن الطائرة الرئاسية المتجهة إلى ألاسكا، قال ترامب: "لا أعرف ما الذي سيُنجح القمة مع بوتين، لا يوجد شيء ثابت. أريد أشياء معينة، أهمها وقف إطلاق النار".

وأضاف: "أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام، وإذا لم يحدث ذلك، فسأعود إلى واشنطن بسرعة كبيرة"، مؤكّدًا أنه سينسحب فورًا إذا لم تتحقق مطالبه.

بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، أوضح ترامب أنه يريد التوصل إلى "وقف سريع لإطلاق النار"، مشيرًا إلى أن أوروبا والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكونان طرفًا في الأمر، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "أوروبا لا تملي عليه ما يفعله".

وأكد ترامب أنه لن يبرم أي اتفاق مع الرئيس الروسي دون مشاركة أوكرانيا فيه.