10 مدربين من 10 جنسيات مختلفة بقيادة السعودي سعد الشهري في دوري روشن 2025-2026

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دوري روشن 2025-2026 يستعد لانطلاقه بقيادة 18 مدربًا من 10 جنسيات

يستعد دوري روشن السعودي للمحترفين لانطلاق موسم 2025-2026 بقيادة مدربين عالميين من 10 جنسيات مختلفة، حيث يتصدرهم مدرب سعودي وحيد، في خطوة تعكس توجه الأندية نحو تعزيز الاستقرار الفني والمنافسة القارية.

وتجدر الإشارة إلى أن 10 أندية حافظت على مدربيها بعد تحقيقها نجاحات الموسم الماضي، بينما قامت 8 أندية بتغيير قيادتها الفنية بحثًا عن تحسين الأداء. ويتصدر قائمة الجنسيات البرتغال بـ 6 مدربين، تليها المدرسة الإسبانية بثلاثة مدربين، والفرنسية بمدربين، بالإضافة إلى مدرب واحد من كل من إيطاليا، رومانيا، ألمانيا، اليونان، والبرازيل، بالإضافة إلى العربيين سعد الشهري من نادي الاتفاق وجلال القادري من نادي الحزم.

ومن بين الأسماء البارزة التي ستقود الأندية في الموسم الجديد، الفرنسي لوران بلان من نادي الاتحاد، والإيطالي سيموني إنزاغي من نادي الهلال، والبرتغالي جورجي جيسوس من نادي النصر، والألماني ماتياس يايسله من نادي الأهلي، والبرازيلي بريكليس شاموسكا من نادي التعاون، بالإضافة إلى الفرنسي كريستوف غالتييه من نادي نيوم والإسباني إيمانول ألغواسيل من نادي الشباب.

ومن الملفت للنظر أن السعودي سعد الشهري سيواصل قيادة نادي الاتفاق بعد تقديمه لمستوى فني مميز رفع الفريق من المركز 12 إلى المركز السابع، في حين جدد نادي الحزم ثقته في التونسي جلال القادري، وظلت أندية مثل الفيحاء والفتح تثق في مدربيها الناجحين.

يعكس التنوع الكبير في المدارس التدريبية بدوري روشن هذا الموسم تطلع الأندية السعودية لمزج الخبرة الأوروبية بالمهارات المحلية، بهدف تجهيز الفرق لتحقيق نتائج قوية في البطولات المحلية والقارية.