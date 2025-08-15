شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: أمطار غزيرة على جازان وعسير ومكة حتى الأسبوع المقبل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت ‏المحلل بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، عن أبرز مستجدات حالة الطقس لهذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن بعض المناطق قد تشهد أمطارًا غزيرة.

وقال العقيل خلال مداخلته مع قناة “السعودية” : “أغسطس يعتبر من الأشهر الممطرة وقد تكون أمطار غزيرة على منطقة جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ففي جازان عادة نسجل أعلى كميات هطول الأمطار وحسب السجلات المناخية وذلك بشكل يومي وبشكل شهري وكمعدلات أيضًا، وهذا ما نتوقعه أيضًا خلال الأسبوع، وهطول الأمطار مستمر ولكن يزداد بكثافة ابتداءً من يوم الاثنين وحتى الأسبوع المقبل، وستكون ما بين متوسطة إلى غزيرة”.

وأوضح أن الحالة المطرية على جازان تعود إلى مناخ شبه الجزيرة العربية، والرياح الموسمية، وتقدم خط الفصل المداري، مبينًا أن الأمطار ستطال أيضًا عسير والباحة ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية، في حين يسود طقس حار على الرياض والمنطقة الشرقية التي وصلت فيها الحرارة أمس الخميس إلى 49 درجة مئوية.

وأضاف: “من المتوقع تساقط البرد والرياح الهابطة، لذلك لابد من أخذ الاحتياطات اللازمة، ومتابعة تحديثات المركز الوطني وإنذاراته، بالإضافة إلى متابعة تطبيق أنواء”.