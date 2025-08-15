زيادة شفافية المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بواسطة شاشات إحصائية لرصد الصفقات والمبيعات في عام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فعاليات مزاد الصقور الدولي تشهد تطورًا ملحوظًا في شفافية العمليات

تميز نادي الصقور السعودي بإدخال تحسينات ملموسة خلال فعاليات مزاد مزارع إنتاج الصقور 2025، حيث قام بتنصيب شاشات إحصائية تعكس بوضوح مجريات المبيعات على مدار اليوم. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين الحضور من متابعة الصفقات بشكل دقيق وواضح.

تتضمن هذه الشاشات معلومات شاملة عن الصقور المباعة، والمزارع المشاركة، والدول المشاركة في المزاد، مما يعكس التزام النادي بتوفير تجربة مزاد موثوقة ومنظمة للمشاركين من مختلف البلدان.

يأتي هذا التحسين ضمن استراتيجية نادي الصقور السعودي لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز استدامة القطاع، وتطوير سلالات الصقور. كما يساهم في تحفيز الاستثمار وتوفير فرص لتبادل الخبرات بين المشاركين.

يستمر مزاد مزارع إنتاج الصقور 2025 في مقر نادي الصقور السعودي بملهم حتى 25 أغسطس الحالي، حيث حقق نجاحًا كبيرًا خلال الأعوام الأربعة الماضية ببيع أكثر من 2,300 صقر بإجمالي مبيعات تجاوز 29 مليون ريال.