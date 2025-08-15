تحذير إسرائيلي لسكان حي الزيتون بغزة وتدمير المباني في غارات على خان يونس ورفح

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في تطور عسكري مثير، قام الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة بإصدار تحذيرات عاجلة لسكان حي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة، قبل أن يقوم بتفجير بعض المباني السكنية. وفي الوقت نفسه، شنت غارات جوية عنيفة على منطقتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

ووفقًا لتقارير “العربية/الحدث”، فقد تم قتل ثلاثة مدنيين في غارة استهدفت مجموعة في غرب مدينة رفح، بينما شهدت مناطق أخرى قصفًا مدفعيًا وغارات جوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 61,776 قتيلاً و154,906 مصابًا منذ بدايتها، مع استمرار القتال وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

هذا يأتي في سياق استعدادات الجيش الإسرائيلي لتنفيذ خطة “احتلال كامل” لمدينة غزة تدريجيًا، مما يثير مخاوف دولية من تصاعد العنف وتدهور الوضع الإنساني، خاصة مع نقص المساعدات الغذائية والطبية وعدم وجود ملاذات آمنة للمدنيين المحاصرين.