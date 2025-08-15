النمر يشرح كيفية خفض ضغط الدم بعد التمرين من القرفصاء إلى الأدوية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هبوط الضغط بعد التمرين.. "النمر" يشرح الحلول

استعرض الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع حالات هبوط الضغط بعد ممارسة التمارين الرياضية في النادي، مؤكدًا على أهمية الوقاية والتدخل المبكر.

تخفيف النشاط البدني ببطء:

يوصي "النمر" بتقليل شدة التمارين تدريجيًا قبل التوقف، لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، وتجنب التوقف المفاجئ.

المشروبات المملّحة:

ينصح بشرب المشروبات المملّحة المحتوية على "الإلكتروليتات" قبل وأثناء وبعد التمرين، بدلاً من الاعتماد على الماء فقط.

الإجراءات في الحالات الشديدة:

في الحالات الشديدة، يشدد على أهمية الاستلقاء ورفع القدمين والحوض لتخفيف الدوخة، مع إمكانية تناول كيس ملح (1 جم) قبل وبعد التمرين.

رفع الضغط بسرعة:

يشير إلى أن شرب الماء البارد يعزز رفع الضغط بسرعة، وينصح بجلسة القرفصاء كوسيلة فعالة لرفع الضغط على الفور.

العلاج الدوائي:

في حال عدم استجابة الحالات للإجراءات السابقة، يمكن أن تحتاج إلى علاج دوائي تحت إشراف طبي، مثل "فلودروكورتيزون" و"ميدودرين".

تلك هي النصائح القيّمة التي قدمها الدكتور "النمر" للتعامل مع هبوط الضغط بعد التمرين، حيث يعتبر الوقاية والتدخل المبكر أساسيين للحفاظ على صحة القلب والجسم.