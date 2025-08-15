ناشئو كرة القدم الشابة يتألقون في مونديال مصر ويصلون للدور ربع النهائي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختتم المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، اليوم الجمعة، مشاركته في بطولة العالم تحت 19 عامًا، والتي أُقيمت منافساتها في جمهورية مصر، محققًا إنجازًا لافتًا بوصوله إلى قائمة أفضل 16 منتخبًا من أصل 32 مشاركًا في البطولة.

وجاء ختام المشاركة بخسارة مثيرة أمام منتخب النمسا بنتيجة 34-35 بعد اللجوء لرميات السبعة أمتار، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 31-31. وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم النمسا بفارق هدف 17-18.

تأهل ناشئو “الأخضر” للدور الرئيسي يعكس تطور كرة اليد السعودية على مستوى الفئات السنية.