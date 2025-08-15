شاهد الفيديو: فيضانات مدمرة تجتاح باكستان وتودي بحياة 164 شخصاً وتحطم مروحية الإنقاذ

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فيضانات مدمرة تضرب باكستان: 164 قتيلاً وتحطم مروحية إنقاذ

في تطور مأساوي للأزمة المناخية في شمال باكستان، تسببت الأمطار الغزيرة في وفاة 164 شخصًا خلال 24 ساعة فقط، وفقًا للسلطات الجمعة. وارتفعت حصيلة ضحايا الموسم الماطر منذ أواخر يونيو إلى حوالي 500 قتيل.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية بتسجيل 150 حالة وفاة في ولاية خيبر بختونخوا الجبلية، ووفاة 9 أشخاص في الشطر الباكستاني من كشمير، و5 آخرين في منطقة جيلجيت بالتستان السياحية.

في حادث مأساوي آخر، تحطمت مروحية إنقاذ تابعة للسلطات الباكستانية خلال توجهها إلى المناطق المتضررة من الانزلاقات الطينية الناجمة عن الفيضانات. وأعلن رئيس وزراء ولاية خيبر بختونخوا، علي أمين غندابور، وفاة جميع أفراد طاقم المروحية الخمسة، بما في ذلك الطياران.

وأشار مسؤولون محليون إلى أن العشرات من سكان القرى ما زالوا مفقودين، مما يثير مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار سوء الأحوال الجوية.