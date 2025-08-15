المملكة العربية السعودية توسع نطاق عطائها الإنساني بتقديم مساعدات غذائية وإسعافية في أربع دول

عدن - ياسمين عبدالعظيم - المملكة العربية السعودية تواصل توسيع مظلة عطائها الإنساني

في خطوة مستمرة لدعم الإغاثة العالمية، قامت المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات غذائية وإسعافية في أربع دول مختلفة. وذلك من خلال جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث تم تنفيذ مشاريع إنسانية متنوعة استفاد منها أكثر من 11 ألف شخص.

مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان

في السودان، وزع المركز 650 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في محلية الكاملين بولاية الجزيرة، استفاد منها 4,800 فرد، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي.

مشروع المساعدات في الصومال

وفي الصومال، تم توزيع 945 سلة غذائية في مديرية دانييلي بمحافظة بنادر، استفاد منها 5,900 فرد، ضمن المرحلة الرابعة من المشروع المخصص للجمهورية الفيدرالية.

مساعدات للعائدين في أفغانستان

في أفغانستان، قدم المركز 42 سلة غذائية في مخيم عمري في ولاية ننجرهار، استفاد منها 252 فردًا من العائدين من باكستان.

دعم الخدمات الإسعافية في لبنان

أما في لبنان، فقد تم تمويل 28 مهمة إسعافية نفذها جهاز إسعاف جمعية “سبل السلام الاجتماعية” في مدينة المنية شمال البلاد. حيث استفاد من هذه المهمات لاجئون سوريون وفلسطينيون، إلى جانب أفراد من المجتمع المستضيف، ضمن مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي.

تبرز هذه الجهود الإنسانية التزام المملكة بتقديم الدعم للمحتاجين والمتضررين في مناطق الأزمات، بهدف تخفيف معاناتهم من خلال مشاريع إنسانية شاملة ومستدامة.