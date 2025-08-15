الاستحمام في خمس دقائق كافٍ للأحمدي وتجنب الماء الحار لحماية الجلد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - 5 دقائق تكفي للاستحمام.. والماء الحار يضر الجلد

في توجيه صحي مهم، أكد أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة طيبة، الدكتور محمد الأحمدي، أن المدة المثالية للاستحمام لا تتجاوز 5 دقائق، محذرًا من أن الإطالة في الاستحمام تُهدر المياه وتضر بصحة الجلد.

المملكة الجافة وترشيد الاستهلاك

وأوضح “الأحمدي” خلال لقائه في برنامج “من السعودية” على قناة “السعودية”، أن المملكة تقع ضمن المناطق الجافة عالميًا، ما يستوجب التزامًا بسياسات ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى تجربة أستراليا التي وزعت “مؤقّتات” للاستحمام لا تتجاوز 4 دقائق.

توصيات للعناية بالجلد والاستحمام

وأضاف أن توصيات الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية تنصح باختصار مدة الاستحمام والتركيز على مناطق الاحتكاك مثل الإبطين والمناطق الحساسة، وتجنب استخدام الليف الصلب أو الصابون الزائد.

الماء الحار يسبب جفاف الجلد

ووصف الاستحمام بالماء الحار بأنه “أسوأ ما يمكن فعله بالجلد”، نظرًا لما يسببه من جفاف وزيادة الحساسية، موصيًا بالماء الفاتر أو البارد – لمن يستطيع – مع التدرج في التعود عليه.

تحذير من ممارسات تؤثر على الجلد

كما حذّر من ممارسات الدعك العنيف أو الإفراط في جلسات “الحمام المغربي”، مؤكدًا أن الجسم يُجدّد طبقاته الجلدية تلقائيًا دون الحاجة لإزالة ما يُسمى بـ”الجلد الميت”.