نيوم يتعاقد مع عبدالله دوكوري لتعزيز صفوفه في دوري روشن بخبرته في البريميرليج

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نيوم يعزز صفوفه بعبدالله دوكوري

في خطوة بارزة استعدادًا للموسم الجديد، أعلن نادي نيوم، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط المالي عبدالله دوكوري، قادمًا من نادي إيفرتون الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” مقطع فيديو أعلن من خلاله الصفقة، وعلق: “خبرة البريميرليج في فريقنا.. عبدالله دوكوري في نادي نيوم الرياضي”.

وانضم دوكوري إلى نيوم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع إيفرتون، وجاء التعاقد بناءً على طلب المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، الذي يقود الفريق في أول ظهور له بدوري روشن موسم 2025–2026.

وسيُشكل دوكوري إضافة قوية إلى كتيبة نيوم التي تضم أسماء لامعة أبرزها ألكسندر لاكازيت، وسعيد بن رحمة، وسيمون بوابري، والحارس مارسين بولكا.

ويبلغ دوكوري من العمر 32 عامًا، وسبق له اللعب في أندية غرناطة وستاد رينيه وواتفورد، قبل أن ينضم لإيفرتون في يونيو 2020، حيث خاض معه 166 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 21 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة، بحسب موقع “ترانسفير ماركت”.