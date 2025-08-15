ضربة قاضية لشبكة التهريب: القبض على 9 متهمين وضبط 126 كجم من السموم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ضبط 126 كجم من السموم واعتقال 9 مهربين في عملية أمنية مشتركة

شهدت مناطق جازان وعسير والجوف جهودًا أمنية مكثفة أدت إلى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والقبض على عدد من المهربين والمروجين. تمت هذه العمليات ضمن حملات ميدانية تهدف إلى حماية المجتمع ومكافحة انتشار المخدرات.

في محافظة العارضة بجازان، تمكنت دوريات الأفواج الأمنية من إحباط عملية تهريب 21 كجم من نبات القات المخدر، حيث تمت مصادرة الكمية وتسليمها للجهات المختصة.

وفي منطقة عسير، تم ضبط 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهم 60 كجم من القات المخدر، من قبل الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة.

أما في قطاع العارضة بجازان، تم القبض على 3 مخالفين إثيوبيين بعد محاولتهم تهريب 44.9 كجم من مادة الحشيش المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وفي منطقة الجوف، تمتكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على مواطنين يروجان مادة الحشيش و721.2 قرصًا مخدرًا بشكل غير قانوني، وتم توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

تؤكد الجهات الأمنية استمرارها في مكافحة التهريب والترويج للمخدرات، وتطالب الجمهور بالإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالمخدرات عبر الأرقام المخصصة لذلك، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة.