نيوم يبدأ مفاوضات مع لاعب وسط نادي فياريال الإسباني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نيوم يبدأ مفاوضات مع لاعب وسط فياريال الإسباني

يسعى نادي نيوم السعودي إلى تعزيز صفوف فريقه بالموسم المقبل من خلال التعاقد مع لاعب وسط من نادي فياريال الإسباني. يأتي هذا الاهتمام ضمن استراتيجية النادي الجديد لتعزيز فريقه وتحقيق النجاح في الموسم القادم.

ووفقًا لمصادر شبكة RMC Sport، فإن نيوم يستهدف التعاقد مع اللاعب السنغالي بابي غاي، وقد بدأت المفاوضات بين الطرفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويعتبر بابي غاي لاعبًا مميزًا ومرغوبًا من قبل العديد من الأندية.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي نيوم قاموا باتصالات أولية مع اللاعب الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، والذي يفكر جديًا في الانتقال إلى الدوري السعودي. ورغم عدم اتخاذه قرارًا نهائيًا بعد بشأن مستقبله مع فياريال، إلا أنه يبدو متحمسًا للاقتراب من عروض الانتقال.

ويسعى نادي فياريال للاستفادة المالية من بيع بابي غاي، حيث يأمل في الحصول على مبلغ يتراوح بين 15 و20 مليون يورو مقابل خدمات اللاعب. وتنتهي عقد بابي غاي مع النادي الإسباني في يونيو 2028.

ويعد نيوم من أبرز الأندية السعودية التي نجحت في إبرام صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تمكن من تعزيز صفوفه بلاعبين بارزين مثل ناثان زيزو، ألكسندر لاكازيت، ومارسين بولكا، وتفعيل شراء سعيد بن رحمة.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية نيوم لتحقيق النجاح والتنافسية في الموسم القادم، وتعزيز مكانته ضمن الأندية الكبيرة في الساحة الرياضية السعودية.