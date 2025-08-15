شكرا لمتابعة خبر عن أول سيارة في الرياض بين روايتين تاريخيتين.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار المستشار والباحث في التاريخ والتراث، منصور الشويعر، الجدل حول تاريخ دخول أول سيارة إلى الرياض، حيث أورد روايتين موثقتين من مصادر مختلفة.

بحسب الرواية الأولى، التي أشار إليها الدكتور عبدالرحمن الشبيلي – رحمه الله – في مجلة الدارة (عدد خاص 1425هـ) نقلًا عن محمد بن سعد بن جبر، فإن دخول السيارات إلى الرياض بدأ عام 1336هـ (1917م)، وكانت سيارة خضراء من نوع “فيات” جلبت عبر البحرين لاستخدام الإمام عبدالرحمن الفيصل – رحمه الله .

أما الرواية الثانية، التي ذكرها المؤرخ الشيخ سعد بن رويشد في صحيفة الرياض عام 1419هـ، فتؤكد أن أول سيارة وصلت الرياض كانت في عام 1342هـ، حيث اشتراها آل القصيبي من البحرين، وهي سيارة صغيرة تتسع لخمسة ركاب، أرسلت لجلالة الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – عبر الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، وقادها سائق هندي يدعى “صديق” إلى الرياض، يرافقه خدم ابن جلوي على الإبل لمساعدتها في المناطق الرملية حتى وصولها.

وأشار بن رويشد إلى أن الملك عبدالعزيز أهدى السيارة لوالده الإمام عبدالرحمن الفيصل، الذي استخدمها لاحقًا في رحلة حج إلى مكة المكرمة عام 1344هـ، برفقة ابنه الأمير محمد بن عبدالرحمن، فيما كان الخدم والموصفون يرافقونهم على ظهور الجمال.

وأضاف أنه شاهد بنفسه السيارة وهي تخرج من الحلة باتجاه شارع الثميري، مشيرًا إلى أن المشهد كان مثيرًا لدهشة الأهالي في ذلك الوقت، حيث يذكر أن الصور المتداولة تعود لسيارة “فيات” موديل 1917م.