شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح البلدان الأشد حرارة وبرودة على مستوى العالم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الخبير الفلكي خالد الزعاق البلدان التي تشهد أعلى درجات حرارة على مستوى العالم خلال هذه الأيام والبلدان الأشد برودة.

وقال الزعاق:”العراق ، إيران ،الكويت ، والمملكة تعيش خلال هذه الأيام أعلى درجات حرارة على مستوى العالم والتي تتجاوز أحياناً خمسين درجة مئوية تحت الظل”٠

وأضاف ” أبرد درجة حرارة بالعالم موجودة بالقطب الجنوبي ، تنزل درجة الحرارة على القطب الجنوبي ٩٦ درجة تحت الصفر ، لذلك القطب الجنوبي لا يعيش فيه سكان أبداً ، إلا أن القطب الجنوبي يحتوي على أعزب مياه في الكرة الأرضية لكنها متواجدة على شكل جليد “٠