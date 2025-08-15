اخبار السعوديه

نمو قيمة الأصول المُدارة في الخليج إلى 2.2 تريليون دولار بزيادة 9%

0 نشر
0 تبليغ

نمو قيمة الأصول المُدارة في الخليج إلى 2.2 تريليون دولار بزيادة 9%

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تراوحت قيمة الأصول المُدارة في دول في العام الماضي عند 2.2 تريليون دولار، بارتفاع نسبته 9%، وفقًا لتقرير اقتصادي حديث. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لأداء الأسواق المالية في المنطقة.

وبحسب التقرير، تصدرت والإمارات نمو صناديق استثمارات التجزئة، بينما حافظت الكويت وأبوظبي على صدارة الصناديق السيادية، وذلك وفقًا لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب.

وأشار التقرير إلى تحديات تواجه القطاع في المنطقة، مثل انخفاض الرسوم وتغير تفضيلات المستثمرين والتحول الرقمي. وتنبأ التقرير بظهور ثلاث قوى رئيسية لإعادة تشكيل القطاع عالميًا، وهي تطوير منتجات جديدة، وتسريع الاندماج والتحول الرقمي، وترشيد التكاليف عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا