تقدير اللواء “العمري” للقيادة بعد ترقيته في الحرس الوطني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اللواء “العمري” يشكر القيادة بعد ترقيته في الحرس الوطني

رفع اللواء الركن علي العمري، عضو هيئة التدريس بكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بالحرس الوطني، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وذلك بمناسبة صدور الثقة الملكية الكريمة بترقيته إلى رتبة لواء ركن في الحرس الوطني.

وأعرب اللواء الركن العمري عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها تمثل وسام شرف على صدره، ودافعًا قويًا لمواصلة العطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.