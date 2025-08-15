ختام ندوة “هويتنا من القرية للعالم” بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمفكرين في تنومة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختتمت مساء الأربعاء الماضي في محافظة تنومة بمنطقة عسير، فعاليات ندوة “من القرية للعالم.. كيف نعزز ونعتز بهويتنا؟”، التي نظمها مركز عبدالله بن إدريس الثقافي بالتعاون مع جمعية إرثنا التاريخي.

شارك في الندوة أكثر من 14 باحثًا وأكاديميًا من مثقفي المملكة، وتناولت الجلسات محاور متعددة حول مكونات الهوية وثباتها وتعددها، والتحديات الفكرية والثقافية في ظل التحولات المعاصرة.

كما تضمن برنامج الندوة زيارة للقرى التراثية والأثرية بمحافظة تنومة، تعزيزًا للارتباط بالجذور والهوية المحلية.

وشهدت الندوة حضور سعادة محافظ تنومة الأستاذ عبدالعزيز عبدالله آل عزيز، والدكتور زياد بن عبدالله الدريس، أمين عام مركز عبدالله بن إدريس الثقافي، والدكتور فايز الكفافي الشهري، رئيس جمعية إرثنا التاريخي.

وفي إطار المناسبة، تم عقد معرض تراثي للحرف اليدوية، بمناسبة عام الحرف اليدوية 2025، بالإضافة إلى جلسة حوارية خاصة جمعت شباب الأعمال برجل الأعمال علي بن سليمان الشهري.