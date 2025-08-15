شكرا لمتابعة خبر عن المسند: ممنوع الاستحمام وقت حدوث الصواعق.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً على واقعة وفاة سائحة وابنتها بسبب صاعقة في أبها.

وقال المسند:”لا يوجد علاقة بين استخدام الجوال وجذبه للصواعق مثلما ربط البعض الواقعة باستخدام الهاتف وتصوير الأمطار والصواعق ولكن لا تستخدمه من باب الاحتياط”.

وأضاف” وإذا كنت في المنزل حاول تغلق الأجهزة الكهربائية عند حدوث الصواعق الشديدة حتى لا تحترق وكذلك لا تستحم وقت الصواعق “.