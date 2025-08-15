تحسين الخدمات والاستعداد لفصل الشتاء.. “أمانة جازان” تطلق خطط ومشاريع جديدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تجهيز “أمانة جازان” لمواجهة الأمطار: خطط ومشاريع ميدانية

تواجه أمانة منطقة جازان تحديات الطقس السائد، حيث تم تفعيل خططها الميدانية لمواجهة توقعات الأمطار الغزيرة. بدأت الأمانة بنشر الفرق والآليات، وزيادة مستوى الجاهزية لمواجهة هذه التحديات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مشاريع نوعية لتحسين التصريف

تستمر الأمانة في تنفيذ مشاريع لتحسين البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار، مما يعزز القدرة التشغيلية لمحطات التصريف ويحد من تجمعات المياه.

دعم البنية وتعزيز الجاهزية

بالتعاون مع الجهات المختصة، تقوم الأمانة بتنفيذ مشاريع حيوية لدعم البنية التحتية، بهدف تحقيق تطلعات القيادة في تقديم خدمات بلدية متكاملة.

معدات مجهزة وكوادر ميدانية

تواصل الأمانة تجهيز المعدات وتكثيف الكوادر الميدانية، وتنفيذ الخطة الاستباقية لصيانة شبكات التصريف، بهدف الحد من تجمعات المياه وضمان سلامة المواقع الحيوية.

رفع الطاقة التشغيلية لمحطات التصريف

تواصل الأمانة تطوير محطات التصريف، حيث زادت القدرة التشغيلية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تقليل النقاط الحرجة وتحسين سلامة البيئة.

انخفاض كبير في النقاط الحرجة

سجلت مدينة جيزان انخفاضًا ملحوظًا في عدد المواقع الحرجة التي تتجمع فيها المياه، مما يعكس نجاح الحلول الهندسية المتبناة وتأثيرها الإيجابي على السلامة العامة.

رؤية “صفر نقاط حرجة” بحلول 2029

من خلال مشاريعها الكبيرة والمستقبلية، تسعى أمانة جازان نحو تحقيق هدف “صفر نقاط حرجة” في عام 2029، من خلال توسعة وتطوير شامل للشبكات واعتماد حلول مبتكرة لإدارة مياه الأمطار.

رصد مستمر وتحسين أداء

تؤكد أمانة جازان على أهمية متابعة الأداء وتحسينه، من خلال رصد دقيق للمؤشرات التشغيلية وتعزيز الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات البلدية للمستفيدين.

بهذه الجهود والتحديثات، تبقى أمانة جازان على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحديات تتعلق بتصريف مياه الأمطار وضمان سلامة البيئة والمواطنين والمقيمين.