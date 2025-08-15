اعظ يذكر بعذاب النار في خطبة الجمعة بليلة حارة من فصل الصيف

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطبة الجمعة: حر الصيف يذكرنا بعذاب النار

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، المسلمين بتقوى الله وعبادته، والتقرب إليه بطاعته بما يرضيه وتجنب مساخطه ومناهيه.

في خطبته التي ألقاها اليوم في المسجد الحرام، أوضح الشيخ بليلة أن كل ما يحدث في هذا الكون هو بتقدير الله ومشيئته، مما يجعل المؤمن يتأمل في عظمة الله ورحمته.

وأشار إلى أن شدة الحر في فصل الصيف تأتي كتذكير للمؤمنين بحرارة النار وعذابها، معربًا عن أهمية الصبر والتقوى في مواجهة الصعاب.

وفي ختام خطبته، حث الشيخ بليلة على عدم الاعتراض على قضاء الله، ودعا إلى الرضا والتسليم، والحفاظ على التوحيد والخضوع لأوامر الله.

يذكر أنه من المواعظ الصيفية التي تأتينا من الشيخ بليلة أن الصبر والعبادة في الظروف الصعبة يثمران بالثواب والنجاة في الدنيا والآخرة.