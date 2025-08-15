تهنئ القيادة رئيس الكونغو بمناسبة ذكرى الاستقلال

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكونغو بمناسبة الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

بدوره، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو، بنفس المناسبة.

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار.