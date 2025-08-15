الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تطلق زمالة “سوكبا” للمحترفين عالميا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن فتح باب الحصول على زمالة “سوكبا” للمهنيين حول العالم، وذلك من خلال إتاحة الاختبار باللغتين العربية والإنجليزية. تأتي هذه الخطوة في إطار تحول الزمالة إلى شهادة عالمية تنافسية، وتعزز مكانة القطاع المحاسبي السعودي على الصعيد العالمي.

تمكنت الهيئة من تمكين المحاسبين والمهنيين من جميع أنحاء العالم من التقدم للحصول على هذه الزمالة، وأداء الاختبار باللغة الإنجليزية ابتداءً من الدورة الثالثة لعام 2025م، المقرر عقدها في شهر سبتمبر المقبل.

وتأتي هذه المبادرة في ظل الاهتمام المتزايد بزمالة “سوكبا” على الصعيد العالمي، والاعترافات الرسمية التي حصلت عليها من قبل الجهات المهنية الرائدة حول العالم، نظرًا للمعايير الاحترافية العالية التي تتميز بها وللمحتوى العلمي المتقدم الذي تقدمه.

ستستمر الهيئة في إتاحة اختبار الزمالة باللغتين العربية والإنجليزية في الدورات القادمة، مما يتيح للمتقدمين اختيار اللغة التي يرغبون في أداء الاختبار بها.

تتضمن الزمالة ستة مواد رئيسية تغطي الجوانب المحاسبية والمهنية، وتمكن الحاصلين عليها من ممارسة المهنة بكفاءة عالية وتولي مواقع قيادية في القطاعين العام والخاص.