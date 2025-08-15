ضبط شحنة كبيرة من الكوكايين في ميناء جدة بواسطة شركة “زاتكا” للحوم المجمدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ضبطت الجمارك السعودية شحنة من اللحوم المجمدة في ميناء جدة، تحتوي على كمية كبيرة من مادة الكوكايين المخدرة. وقالت الجمارك إنها تمكنت من إحباط محاولة تهريب هذه الكمية من المخدرات بطريقة محكمة داخل إرسالية اللحوم المجمدة.

وأوضحت الجمارك أن الشحنة كانت قادمة من إحدى الدول الأجنبية، وتم فحصها بعناية قبل إفراج عنها. وبفضل الجهود المبذولة من قبل الجمارك تم ضبط كمية كبيرة من الكوكايين المخبأة بدقة داخل اللحوم.

وأشارت الجمارك إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في محاولة تهريب هذه الكمية من المخدرات، وسيتم تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

يأتي هذا الإنجاز ضمن جهود الجمارك السعودية في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وحرصها على حماية المجتمع من الأخطار التي تهدده. وتؤكد الجمارك على استمرار عملها الحثيث في تعزيز الأمن والسلامة العامة في المملكة.