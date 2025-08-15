11 شهيداً وهجمات تستهدف المدنيين والممتلكات في غزة والضفة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - 11 شهيدًا في غزة.. واعتداءات بالضفة تطال الأهالي وممتلكاتهم

استشهد اليوم 11 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة. وشهدت الأحياء الشرقية من مدينة غزة عمليات نسف واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين.

في الضفة الغربية، أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص خلال هجوم من مستوطنين على بلدة المزرعة الشرقية شرق مدينة رام الله. كما أصيب فلسطيني وزوجته بجروح مختلفة جراء اعتداء مستوطنين على منازل وممتلكات الفلسطينيين جنوب مدينة الخليل.