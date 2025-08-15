رسم غرامة 900 ريال لوقوف السيارات أمام المنازل في المملكة العربية السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلقت المملكة العربية السعودية حملة مرورية جديدة تستهدف مخالفات تظليل المركبات، وتهدف لتعزيز السلامة على الطرق. تصل غرامات مخالفات التظليل إلى 900 ريال، وتشمل الحملة السيارات المتوقفة أمام المنازل.

أنواع مخالفات تظليل السيارات

تشمل الحملة المرورية ثلاث مخالفات رئيسية: تجاوز نسبة التظليل المسموح بها، استخدام أفلام تظليل رديئة، وتظليل الزجاج الأمامي كلياً وهو ممنوع تمامًا. يتم تسجيل المخالفة مباشرة عند رصدها حتى لو كانت السيارة متوقفة، حرصاً على السلامة العامة.

نسبة التظليل المسموح بها في السعودية

لتجنب غرامة تظليل السيارات، يجب الالتزام بنسبة تظليل لا تقل عن 70% للزجاج الجانبي والخلفي، مع استخدام أفلام عالية الجودة وغير عاكسة. يمنع تظليل الزجاج الأمامي تماماً.

غرامة مخالفات تظليل المركبات

تصل غرامة مخالفة تظليل السيارات إلى 900 ريال سعودي. يهدف تشديد العقوبات إلى تحسين السلامة المرورية والحد من التظليل غير القانوني الذي يعيق الرؤية ويصعب مهام رجال الأمن.

الاستعلام عن مخالفات تظليل السيارات

يمكن الاستعلام عن مخالفات تظليل السيارات عبر منصة “أبشر” الإلكترونية باتباع الخطوات المحددة على المنصة.

مخالفات مرورية أخرى وغراماتها

توجد مخالفات مرورية أخرى تترتب عليها غرامات كإهمال أنوار المركبة، وانتهاء رخصة القيادة، والتهرب من نقاط التفتيش.

أهمية الالتزام بأنظمة التظليل في السعودية

يؤكد المرور السعودي على أهمية الالتزام بأنظمة التظليل المسموح بها لضمان السلامة المرورية للجميع. الالتزام بالأنظمة يحمي السائقين والمشاة ويجنب الغرامات.