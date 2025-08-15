القيادة تهنئ رئيسة الهند بمناسبة ذكرى الاستقلال

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى فخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، متمنياً لهم التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامتها بهذه المناسبة.

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، متمنياً لهم المزيد من التقدم والازدهار.