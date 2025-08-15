كيف تفاوضت مع 13 عضلة تسببت في إزعاجي؟

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحدثت مع الدكتورة سارة خليل، أخصائية علاج طبيعي، حول تجربتها الفريدة في علاج مشكلة ألم العضلات. وقد أكدت الدكتورة خليل أنها تمكنت من علاج 13 عضلة تسببت في إزعاجها لفترة طويلة.

في بداية العلاج، استخدمت الدكتورة خليل تقنيات متنوعة بما في ذلك التدليك وتمارين الاسترخاء. كما قامت بتوجيه المريضة إلى ممارسة تمارين خاصة لتقوية العضلات وتحسين المرونة. وبفضل جهودها المستمرة وتفانيها في العمل، شعرت المريضة بتحسن ملحوظ في حالتها الصحية.

وأضافت الدكتورة خليل أن العلاج الفعال يتطلب صبرًا وتفانيًا من الطرفين، وأنه من المهم مواصلة التمارين المنزلية بانتظام للحفاظ على النتائج المحققة.

وختمت الدكتورة خليل حديثها بالتأكيد على أهمية الاهتمام بالعضلات والحفاظ على صحتها من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والابتعاد عن العوامل المسببة للإجهاد والتوتر.