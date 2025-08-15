مطالبة رسمية بإنشاء دور رعاية لكبار السن والمرضى النفسيين في جدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طالب المستشار الاجتماعي طلال الناشري بإنشاء دور رعاية متخصصة لكبار السن والمرضى النفسيين في مدينة جدة، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تخفيف الضغط على المستشفيات وتحسين جودة الرعاية الصحية والاجتماعية. وأكد الناشري أن احتجاز هذه الفئات في المستشفيات يعوق قدرتها على تقديم الخدمات الطبية اللازمة، مطالبًا بتعزيز الدعم الحكومي والخاص لمثل هذه الدور.

بناءً على ذلك، أكد الناشري ضرورة إنشاء دور رعاية متخصصة لكبار السن والمرضى النفسيين في جدة لتوفير الرعاية الاجتماعية الضرورية وتخفيف الضغط على المستشفيات. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين الصحة النفسية للمستفيدين وتوفير بيئة آمنة لهم.

وفي سياق متصل، أوضح الناشري أن احتجاز حالات كبار السن والمرضى النفسيين في المستشفيات يزيد من الضغط على النظام الصحي ويقلل من قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات الطبية الحرجة. لذا، دعا إلى تأسيس دور رعاية مخصصة لهؤلاء الفئات لتخفيف الضغط وتمكين المستشفيات من التركيز على الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة.

وفي سياق متصل، طالب الناشري بتعزيز الدعم الحكومي والخاص لدور رعاية كبار السن والمرضى النفسيين، بما في ذلك توفير التمويل وضمان الاستدامة المالية. وشدد على أهمية وضع معايير واضحة لجودة الرعاية والبيئة الآمنة في هذه الدور لضمان تقديم أفضل خدمات صحية واجتماعية ونفسية. وأكد على ضرورة توفير الكوادر الطبية المؤهلة والبرامج الترفيهية الملائمة.