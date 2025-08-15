شكرا لمتابعة خبر عن مختص: يشترط على المسافرين حمل مستندات طبية لإثبات حاجتهم للأدوية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال مستشار الإعلام الصحي، الدكتور صبحي الحداد، إن السلطات تشترط على المسافرين إلى المملكة حمل مستندات طبية تثبت حاجتهم للأدوية التي بحوزتهم، مشددًا على ضرورة أن تكون مصحوبة بوصفة طبية وتقارير طبية توضح الحالة الصحية للمسافر.

وأوضح الحداد خلال مداخلته مع قناة “الإخبارية”، أن إثبات أحقية العلاج أو الحاجة له أمر أساسي، إذ إن عدم وجود ما يثبت ذلك قد يعرض المسافر لمخاطر قانونية كبيرة، قد تصل إلى اتهامات تتعلق بجرائم المخدرات، نظرًا لأن بعض الأدوية تخضع للرقابة أو تصنف كأدوية مقيدة قد تسبب الإدمان أو مشكلات صحية خطيرة، وتُعامل معاملة المخدرات.

كما أكد على أن أي تجاوز لهذه الإجراءات قد يوقع المسافر في مشكلات قانونية جسيمة قد تصل عقوبتها إلى السجن أو أكثر من ذلك .