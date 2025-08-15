خطة مكثفة لتعزيز التشجير في مكة المكرمة تُعلن رسميًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن تعاونها الحصري مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وشركة كدانة للتطوير لتسريع عمليات التشجير في مكة والمشاعر المقدسة في استعداد لموسم التشجير في شهر أكتوبر المقبل.

تحت عنوان “تشجير مكة والمشاعر المقدسة”، تم عقد اجتماع تنسيقي في مقر الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بحضور ممثلين عن الوزارة وشركة كدانة للتطوير، لمتابعة تقدم أعمال التشجير ووضع خطة زمنية لتسريع العمل قبل بدء موسم التشجير في شهر أكتوبر.

وفي سياق آخر، تم التركيز خلال الاجتماع على وضع خطة زمنية دقيقة لتنفيذ مشاريع التشجير في مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تحقيق الأهداف المحددة قبل بدء موسم التشجير. وتركز هذه الخطة على حل المشكلات المتنوعة وتسريع وتيرة العمل من أجل تحقيق الاستدامة البيئية.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس عبدالله الصبحي، رئيس فريق فرع الوزارة، أن الاجتماع يركز على متابعة أعمال التشجير ووضع استراتيجيات لزيادة المساحات الخضراء، بهدف تحسين البيئة ودعم الاستدامة البيئية في مكة والمشاعر المقدسة.

وفي سياق آخر، أكد المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، مدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة، على سعي الفرع لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والحد من آثار الجهد الحراري وتحسين جودة الهواء في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.