ضبط 59 ألف قرص مخدر في جازان بتورط مهربين وبشكل رسمي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمتك حرس الحدود البرية في قطاع العارضة بمنطقة جازان بنجاح تحقيق إنجاز أمني بالقبض على مهربين يحاولون تهريب كمية كبيرة من الأقراص الطبية المخدرة تبلغ 59,100 قرص. تم تسليم المضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

إضافة إلى ذلك، دعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بتهريب المخدرات والأدوية غير المرخصة. ويمكن للجميع التواصل عبر الأرقام التالية:

– في منطقة مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية: 911

– في بقية المناطق: 999 / 994

– لبلاغات مكافحة المخدرات (جميع المناطق): 995

– البريد الإلكتروني لمكافحة المخدرات: [email protected]

وأكدت الجهات المختصة على سرية المعلومات المقدمة من المبلغين وسرعة الاستجابة للبلاغات، وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية مكافحة تهريب المخدرات في المملكة العربية السعودية.

تأتي هذه الجهود ضمن جهود حرس الحدود المستمرة لمكافحة التهريب بجميع أشكاله، وحماية المجتمع من آفة المخدرات. وتؤكد السلطات الأمنية على عزمها في التصدي بحزم لأي شخص يحاول المساس بأمن الوطن والمواطنين.