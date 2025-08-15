قاصدي المسجد الحرام يثمنون جهود المملكة في تنظيم مسابقات قرآنية ويشيدون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعرب قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين والزوار عن تقديرهم الكبير للجهود الرائعة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، بدعم من قيادتها الحكيمة في خدمة القرآن الكريم. وأثنوا على تنظيم المسابقات القرآنية، وبخاصة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دورتها الخامسة والأربعين.

تأكيداً على أهمية إقامة هذه المسابقة الدولية في المكان الأكثر قداسة على وجه الأرض، وتنظيمها بمستوى عال من الاحترافية، يعكسان الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لكتاب الله الكريم. وتعكس حرص القيادة الحكيمة على تكريم حفظة القرآن والاهتمام بهم.

وفي هذا السياق، عبر الأستاذ حسن تقي الدين من المملكة المغربية عن إعجابه بالتلاوات المؤثرة التي شاهدها، وبالتنظيم الرائع للمسابقة. كما أشاد المعتمر محمود الحسن من باكستان بالأجواء الدينية الاستثنائية والتفاعل الكبير من الزوار خلال زيارته للمسجد الحرام.

من جهته، أعرب المعتمر أدور إبراهيم من جمهورية النيجر عن إعجابه بالتنظيم والدقة في إدارة جلسات التلاوة، معبراً عن شكره للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على دعمهم لهذه المسابقات القرآنية.

يُذكر أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره تُعد من أبرز المسابقات القرآنية على مستوى العالم، وتنظم برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وتُعكس رسالتها العالمية والدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.