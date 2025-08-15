توقعات بأمطار رعدية يوم الجمعة 15أغسطس في المملكة العربية السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صعدت درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية إلى 37 درجة مئوية اليوم ، مع أجواء غائمة جزئياً ورياح شمالية غربية معتدلة تلطف من الحرارة. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً ليلاً مع استمرار الغيوم الجزئية.

توقعات درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية تشير إلى درجة حرارة عظمى تبلغ 37 درجة مئوية، مع غطاء سحابي بنسبة 73%. تهب رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تصل إلى 13 كيلومتر في الساعة، مع هبات تصل إلى 33 كيلومتر في الساعة. يُنصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة نظرًا لارتفاع مؤشر الأشعة فوق البنفسجية.

فيما يتعلق بأحوال الطقس ليلاً في المملكة، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية، مع إحساس حراري يصل إلى 39 درجة مئوية. تظل السماء غائمة جزئيًا بنسبة 48% مع رياح شمالية غربية خفيفة. وتكاد فرصة هطول الأمطار تكون شبه معدومة.

أما بالنسبة لمواقيت شروق وغروب الشمس في المملكة، فمن المتوقع أن تشرق الشمس اليوم في تمام الساعة 6:01 صباحًا وتغرب في تمام الساعة 6:55 مساءً، مما يجعل مدة النهار تبلغ 12 ساعة و54 دقيقة. أما القمر فيتوقع أن يشرق الساعة 10:24 مساءً ويغرب الساعة 11:49 صباحًا، ويستمر مضيئًا لمدة 13 ساعة و25 دقيقة.

وفيما يتعلق بالتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، يُنصح بشرب كميات كافية من الماء وارتداء ملابس قطنية خفيفة وفضفاضة. كما يُنصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الذروة واستخدام واقي الشمس ذو عامل حماية عالي.

فيما يتعلق بالحالة الجوية في المدن الرئيسية، توضح الجدول أدناه درجات الحرارة العظمى والصغرى وحالة الطقس:

– الرياض: العظمى 37 درجة مئوية، الصغرى 33 درجة مئوية، غائم جزئياً.

هذه كانت توقعات الحالة الجوية في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم، نتمنى للجميع يومًا مريحًا ومنعشًا.