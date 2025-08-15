الرياض تحتضن النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في يناير 2026 تحت رعاية خادم الحرمين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ستستضيف مدينة الرياض النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026. يأتي المؤتمر تحت شعار “المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد”، بتنظيم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وقد رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد على دعمهما المستمر للمؤتمر، مؤكدًا أن هذه النسخة ستعزز مكانة المملكة كقائدة لحوار عالمي حول مستقبل قطاع التعدين والمعادن.

وأكد الوزير أن المؤتمر يهدف لتوفير المعادن اللازمة لعصر جديد من التنمية العالمية والازدهار والاستقرار، وسيجمع الجهود الدولية لتعزيز الحوار حول مستقبل المعادن. كما ستركز النسخة الخامسة على تطوير نماذج تمويل مبتكرة للبنية التحتية وبناء القدرات في الدول المنتجة للمعادن وتعزيز الشفافية عبر سلاسل التصنيع.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر العديد من المبادرات والاتفاقيات الهامة، تعزز التعاون الدولي في قطاع التعدين والمعادن. وتعتبر النسخة الخامسة من المؤتمر منصة للنخبة في قطاع التعدين، حيث شهدت النسخ السابقة مشاركة وفود كبيرة من الوزراء ورؤساء الشركات العالمية الكبرى.